Американские законодатели написали Трампу письмо с призывом продлить ДСНВ

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Восемь американских сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса США написали письмо президенту США Дональду Трампу с призывом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в 2021 году. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Конгресса США.

"Мы считаем, что решение отказаться от преимуществ ДСНВ, не продлив его, было бы серьезной ошибкой для стратегической стабильности и безопасности США, [мы] призываем вас к переговорам о продлении договора до 2026 года", - говорится в письме.

"Без ограничений, наложенных ДСНВ, Россия сможет быстро нарастить свой ядерный арсенал, вынуждая США идти на дорогостоящее и ненужное расширение своей ядерной триады в целях поддержания стратегической стабильности", - утверждают законодатели, по мнению которых договор поможет избежать гонки вооружений. В свою очередь отказ от соглашения "закроет один из последних взаимовыгодных путей сотрудничества между двумя странами" в этой области, а также лишит американскую сторону возможности получать актуальную и точную информацию о ядерных возможностях РФ.

"Если вы полагаете, что возможна лучшая сделка, чем ДСНВ, мы просим администрацию предоставить Конгрессу подробности относительно того, что такое соглашение может включать, почему вы думаете, что Россия на него пойдет, а также почему Сенат должен его одобрить", - добавили авторы письма.

В письме, свои подписи под которым поставили демократы Роберт Менендес, Элиот Энгел, Джек Рид, Марк Уорнер, Ричард Дурбин, Адам Смит, Адам Шифф и Питер Висклоски, также поставлен ряд вопросов, призванных прояснить политику администрации в сфере контроля над ядерными вооружениями.

О договоре

Москва и Вашингтон подписали ДСНВ, который в России в неофициальном порядке чаще всего именуют СНВ-3, в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. На прошлой неделе специальный помощник президента США Тим Моррисон на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне заявил, что Трамп в 2020 году примет решение о том, будут ли США продлевать действие договора.