Эксперт: Украина изменила позицию в контактной группе только на словах, но не по существу

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Состоявшаяся в среду в Минске первая после смены президента Украины встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны показала, что позиция Киева изменилась только на словах. Такую точку зрения высказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Как и прогнозировалось, украинская позиция по существу не поменялась, - заявил он в беседе с корреспондентом ТАСС. - Много говорилось о безопасности, о перемирии, о разведении сил, как это бывало и раньше. И так же, как раньше, полностью провалена работа в политической подгруппе. Причем Леонид Кучма (полпред Украины в контактной группе - прим. ТАСС) лично заблокировал обсуждение особого статуса Донбасса. Как он делал это и при Порошенко".

"Это наглядно показывает, что Украина изменила позицию в контактной группе только на словах, но не по существу, - подчеркнул российский эксперт. - Ликование по поводу возможного разведения сил в Станице Луганской неуместно. Вообще-то Украина должна была сделать это еще в 2016 году. Это их обязанность, а они подают это чуть ли не как прорыв, как будто одолжение делают. Причем без упоминания Золотого и Петровского, где разведение также сорвано по их вине, что явилось грубым нарушением решения берлинского саммита "нормандской четверки".

"Обещают снять экономическую блокаду Донбасса. Но и это их обязанность, - сказал Чеснаков. - Блокаду ввела сама Украина, нарушив минские соглашения. И пока непонятно, как именно они собираются блокаду снимать? Это сложный комплексный вопрос, в котором много неясного".

"Конечно, хорошо, если удастся развести силы и снять блокаду, - отметил политолог. - Но основа урегулирования - это особый статус Донбасса. Контактная группа должна начать работу по этому фундаментальному вопросу синхронно с вопросами экономики и безопасности. А в это верится с трудом, потому что представляющий Украину Кучма, как известно, публично заявлял, что особый статус Украина Донбассу не даст. Значит, и новая киевская власть будет хитрить и петлять, всячески заматывая тему особого статуса".

"При таком подходе минский процесс будет бесконечным и не приведет к окончательному урегулированию конфликта", - считает директор Центра политической конъюнктуры.