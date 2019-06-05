ООН эвакуирует часть персонала из Судана

КАИР, 6 июня. /ТАСС/. ООН приняла решение о частичном отзыве персонала из Судана. Как сообщил в среду телеканал Sky News Arabia, по соображениям безопасности временно эвакуируется второстепенный персонал.

В среду Великобритания объявила о решении отозвать часть персонала своего посольства в Хартуме и призвали находящихся в стране британских подданных к бдительности в связи с обострением обстановки в суданской столице.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в Судане армия отстранила от власти правившего 30 лет Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военного совета.

3 июня полиция и спецназ Судана разогнали часть палаточного лагеря в районе площади перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил в Хартуме, где уже два месяца продолжается сидячая забастовка. По данным оппозиции, в результате действий силовиков погибли не менее 100 человек. После этого обстановка в суданской столице резко обострилась: протестующие перекрыли основные дороги города, организовав там баррикады, и заявили о прекращении диалога с Военным советом.