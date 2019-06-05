Депутат Рады: Ющенко предъявили обвинение в незаконном завладении резиденцией "Межигорье"

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко предъявили обвинение в незаконном завладении резиденцией "Межигорье". Об этом сообщил в среду депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

"Сенсационная новость. Экс-президенту Ющенко выдвинуто подозрение по статье 191, часть 5 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением"). Речь идет о резиденции "Межигорье", - написал он в Facebook. - Я был свидетелем по этому делу и могу ответственно утверждать, что Ющенко сознательно действовал в сговоре с [бывшим президентом Украины Виктором] Януковичем".

В марте 2014 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту завладения госимуществом - комплексом зданий дома отдыха "Межигорье" и земельными участками, на которых он расположен. По этому делу, помимо Януковича и его сына Александра, проходит экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Ставицкий, директор компании "Танталит", на земле которой возведена резиденция, Павел Литовченко. Все они объявлены в розыск.

Обвинение настаивает, что Янукович и его окружение незаконно завладели государственным имуществом в комплексе "Пуща-Водица" и "Межигорье" на общую сумму более 540 млн гривен ($20 млн). Экс-президент в свою очередь отрицал криминальный характер происхождения своего имущества. 12 декабря 2016 года украинский суд арестовал принадлежащие Януковичу ценные вещи, транспорт и объекты недвижимости в "Межигорье".