Венесуэла назвала санкции США против Кубы "натиском элиты Вашингтона на кубинский народ"

КАРАКАС, 6 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса считает новые ограничительные меры США в отношении Кубы незаконными и направленными против всех ее граждан. Соответствующее заявление он разместил в среду в Twitter.

"Блокада США против Кубы с ее односторонними и незаконными принудительными мерами проваливалась десятилетиями, и на этом новом этапе ее постигнет та же участь. Венесуэла отвергает натиск правящей элиты Вашингтона против кубинского народа и его правительства", - написал дипломат.

Администрация США объявила во вторник о применении дополнительных ограничительных мер в отношении Кубы. Как уточнило Министерство финансов США, речь идет о введении запрета на групповые поездки американских граждан на Кубу в рамках образовательных обменов. Кроме того, вводится запрет на поставки на Кубу частных самолетов, а также пассажирских морских судов. Данные решения вступят в силу 5 июня.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес назвал введение США новых ограничительных мер против республики намерением снизить уровень жизни кубинцев для достижения политических уступок со стороны острова.