Опрос: партия Порошенко "Европейская солидарность" возглавила антирейтинг политических сил

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" возглавляет антирейтинг украинских политических сил. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Антирейтинг партий возглавляет "Европейская Солидарность". За нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 52% избирателей", - говорится в опубликованных материалах.

Лидером электоральных предпочтений среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. При этом, как показывают данные опроса, почти половина респондентов довольны деятельностью новоизбранного президента страны Владимира Зеленского, и лишь 11% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

Исследование проведено в период с 29 мая по 3 июня. Всего по Украине опрошено 2 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%

Порошенко, проигравший президентские выборы, заявил, что его партия "Блок Петра Порошенко" обязательно примет участие в досрочных выборах в Верховную раду 21 июля, и выразил уверенность в ее победе. С этой целью был запланирован "очень серьезный ребрендинг" (партия сменила название на "Европейскую солидарность") и переформатирование партии и партийного списка. По словам Порошенко, присутствие его политической силы в новом составе парламента "абсолютно необходимо", чтобы защитить "европейские и евроатлантические достижения, не дать развернуть страну в сторону России и остановить те реформы, которые были начаты".