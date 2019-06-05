Петиция за отставку министра внутренних дел Украины набрала необходимые 25 тыс. голосов

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Электронная петиция за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова набрала более 25 тыс. подписей, что обязывает главу государства ее рассмотреть.

"О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим освобождением от должности министра внутренних дел Арсена Борисовича Авакова", - говорится в тексте петиции на сайте президента Украины.

Автором петиции указан Василенко Роман, она была зарегистрирована 2 июня.

В понедельник, 3 июня, в киевской больнице умер пятилетний мальчик Кирилл Тлявов, получивший 31 мая пулевое ранение в голову, когда играл во дворе собственного дома в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области. По версии пресс-службы областной полиции, выстрел произвел полицейский, который в соседнем дворе "пристреливал ружье". Подозреваемый в гибели ребенка и его знакомый - тоже полицейский - были задержаны, а затем арестованы судом на два месяца. В момент задержания оба полицейских находились в состоянии алкогольного опьянения.

Гибель ребенка получила на Украине широкий резонанс. 4 июня по всей стране прошли акции протеста, участники которых требовали отправить в отставку главу МВД, "покрывающего своих подчиненных". Акции прошли в Переяславе-Хмельницком, Киеве, Херсоне, Черновцах, Луцке, Ровно, Кропивницком, Тернополе, Виннице, Днепре, Львове, Житомире, Ужгороде, Николаеве. В родном городе мальчика в ходе митинга произошли столкновения с силовиками, которые применили в отношении активистов слезоточивый газ.

Депутаты Верховной рады уже инициировали в парламенте сбор подписей за отставку Авакова в связи с гибелью ребенка.