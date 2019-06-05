Телекомпания CNN подала иск против ФБР за нарушение Закона о свободе информации

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Американская телекомпания CNN подала иск против Федерального бюро расследований (ФБР) США, заявив о том, что его руководство нарушило закон, не одобрив запрос телеканала на передачу некоторых свидетельств из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера относительно приписываемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс. Об этом говорится в сообщении CNN, размещенном в среду на ее сайте.

Иск был подан во вторник в суд столичного округа Колумбия. По данным телекомпании, руководство ФБР в марте этого года оставило без внимания запрос Си-эн-эн на передачу ей некоторых материалов из расследования Мюллера. Телеканал отмечает, что имел право на ознакомление с этими данными по Закону о свободе информации (FOIA), который "разрешает публичный доступ к правительственным документам за некоторыми исключениями".

Так, согласно распространенному сообщению, в ФБР был направлен запрос на передачу телеканалу свидетельств бывшего советника избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Рика Гейтса, бывшего помощника по национальной безопасности президента США Майкла Флинна, бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, а также бывшего юрисконсульта главы государства Дональда Макгана. В общей сложности, по мнению Си-эн-эн, речь идет о свидетельствах порядка 500 человек, которые лежат в основе доказательной базы доклада спецпрокурора.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждает, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией.

Президент и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.