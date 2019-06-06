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Bloomberg: венесуэльские военные обучают колумбийских повстанцев применению ПЗРК "Игла-С"

При этом представитель группировки "Армия национального освобождения" заявил, что повстанцы "не располагают зенитным оружием подобного типа"

БОГОТА, 6 июня. /ТАСС/. Представители Вооруженных сил Венесуэлы обучают членов колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) применению переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С". С таким утверждением выступил генерал ВС Колумбии Луис Наварро в интервью агентству Bloomberg, которое было опубликовано в среду.

"Это оружие используется Вооруженными силами Венесуэлы. У нас есть четкие доказательства и необходимые разведывательные сведения, подтверждающие, что АНО является частью сил, которые защищают режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро", - утверждал генерал. По его словам, повстанцев тайно тренируют на секретных полигонах, расположенных на венесуэльской территории.

В свою очередь представитель АНО Пабло Бельтран, находящийся в Гаване, заявил, что повстанцы "не располагают зенитным оружием подобного типа".

"Никакого военного соглашения между Вооруженными силами Венесуэлы и АНО не существует", - добавил он.

В начале мая Наварро в интервью газете El Tiempo заявил, что около тысячи бойцов АНО находятся в зоне между Колумбией и Венесуэлой.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии".

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