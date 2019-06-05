СМИ: оппозиция победила на парламентских выборах в Дании

СТОКГОЛЬМ, 6 июня. /ТАСС/. Оппозиционные партии левоцентристского, "красного", блока получили большинство голосов в Фолькетинге (датском парламенте) и право сформировать правящую коалицию по итогам состоявшихся в среду в скандинавском королевстве парламентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты подсчета 100% голосов избирателей, опубликованные на сайте Датского радио. Явка составила 84,5%.

Левые партии заручились поддержкой 52,1% избирателей, а правоцентристы - 41,0%. Таким образом оппозиция может рассчитывать на 91 депутатский мандат, которые обеспечат ей простое большинство в 179-местном парламенте Дании. "Синий" блок получит 75 мест.

Социал-демократическая партия стала крупнейшей в стране с результатом 25,9% голосов. На втором месте - Либеральная партия (Венстре) с 23,4%. Больше всего поддержка у электората с прошлых выборов в 2015 году увеличилась у левой партии Радикальная Венстре - на 4 процентных пункта. Национал-консервативная Датская народная партия потеряла больше всех голосов -12,4 процентных пункта.

В датском парламенте появится и новая партия - "Новые правые", выступающая за ужесточение миграционной политики. У нее будет 4 мандата. Антиисламская партия "Жесткий курс" не преодолела 2-процентный барьер для избрания в высший законодательный орган страны, набрав лишь 1,8%.

Формирование правительства

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен уже признал поражение своего правоцентристского альянса. Возглавить новое правительство страны может лидер Социал-демократической партии Метте Фредериксен. Но, как предсказывают эксперты, процесс формирования кабинета будет сложным, так как у партий альянса разные взгляды на иммиграционную политику. Если датские социал-демократы сегодня выступают за более ограничительную позицию в отношении миграции, что очень близко линии буржуазного правительства, то большинство других партий в красном блоке не согласны с этим.

Во время избирательной компании премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен предлагал сотрудничество при формировании правительства с социал-демократами, но Метте Фредериксен не поддержала эту идею.