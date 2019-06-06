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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

Жена Карлоса Гона призвала Трампа заступиться за ее мужа на G20 в Японии

Кэрол Гон заявила, что супруга "признали виновным без доказательств"

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Супруга бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона хочет, чтобы президент США Дональд Трамп заступился за ее мужа при встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на предстоящем саммите Группы двадцати в Осаке 28-29 июня.

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Об этом Кэрол Гон сообщила во среду в интервью американскому телеканалу CNBC.

"Я являюсь американской гражданкой. Я бы хотела, чтобы президент Трамп как мой президент решил эту проблему с премьер-министром Абэ на G20. Я бы хотела, чтобы суд над моим мужем был справедливым и чтобы они [в Японии] соблюдали принцип презумпции невиновности", - отметила она.

С точки зрения Кэрол Гон, ее мужа с момента прилета в Японию в ноябре 2018 года "признали виновным без доказательств". Женщина назвала "бесчеловечными и жестокими" действия японских властей в отношении Карлоса Гона.

Согласно обвинению, Карлос Гон в 2008 году переложил на Nissan свои личные потери от неудачных финансовых операций на сумму 1,85 млрд иен (около $16,8 млн). Он также якобы заставил японскую корпорацию выплатить $14,7 млн бизнесмену из Саудовской Аравии, который предоставил Гону персональный кредит. Бывшему менеджеру предъявлены и некоторые другие обвинения в нарушении японского финансового законодательства.

Теги
ЯпонияТрамп, ДональдДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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