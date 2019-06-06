СМИ: Минобороны Японии ошиблось в расчетах при определении мест размещения сил ПРО

ТОКИО, 6 июня. /ТАСС/. Специалисты Министерства обороны Японии допустили ряд ошибок во время проведения обследования мест возможного размещения наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore ("Иджис эшор") в префектурах Акита, Аомори и Ямагата. Об этом в четверг сообщила газета Mainichi.

По ее сведениям, речь идет об ошибках в расчетах углового коэффициента от самой установки до ближайшей возвышенности. Согласно предъявляемым требованиям он не должен превышать 10 градусов, в противном случае это помешает работе радара. В частности, в одном из случаев в документах был указан коэффициент 15 градусов, однако в реальности он составляет 4 градуса.

В результате специалисты японского оборонного ведомства отклонили 19 районов для размещения комплексов ПРО по различным причинам, включая наличие рядом гор, жилых районов или отсутствие необходимой инфраструктуры. При этом в девяти случаях были допущены ошибки в расчетах.

Министр обороны Японии Такэси Ивая в четверг принес извинения за проблемы с исследованием, однако пока неясно, будут ли проведены дополнительные расчеты.

Установки Aegis Ashore предполагается развернуть к 2023 году, но их размещение может быть ускорено. Пока руководители органов местного самоуправления в префектурах Акита и Ямагути не дали согласие на развертывание комплексов. Они неоднократно высказывали опасения, что установки ПРО с мощными радарами могут быть, в частности, опасны для здоровья местных жителей.

Токио оценивал расходы на приобретение в США двух комплексов Aegis Ashore в 268 млрд иен (почти $2,4 млрд). Однако в японском военном ведомстве полагают, что реальные траты могут оказаться больше.