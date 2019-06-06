Politico: спикер Палаты представителей США заявила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) в частной беседе с другими лидерами Демократической партии заявила, что хотела бы видеть американского президента Дональда Трампа в тюрьме, отметив при этом, что не хочет его импичмента. Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на свои источники в Конгрессе США.

Во время встречи с однопартийцами во вторник вечером Пелоси обсуждала расследования в отношении Трампа, которые ведут комитеты, контролируемой демократами Палаты представителей. Глава юридического комитета нижней палаты законодательного органа Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) требовал от нее позволить его комитету начать процедуру импичмента президента.

"Я не хочу его импичмента, я хотела бы видеть его в тюрьме", - ответила Пелоси, занимающая третий по значимости пост в американской государственной иерархии.

Надлер в среду в интервью телеканалу CNN заявил, что процедура импичмента президента "вполне может" начаться, но "прямо сейчас, кажется, у нее нет [необходимой] поддержки" среди законодателей.

В конце мая Трамп заявил, что не усматривает угрозы начала процедуры его импичмента Конгрессом США.

Детали процедуры

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории США трижды. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году) и Билл Клинтон (в 1998-1999 годах). Однако оба они были оправданы Сенатом. Ричард Никсон, занимавший пост главы государств в 1969-1974 годах, подал в отставку еще до начала сенатских слушаний.

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США, находящейся на данном этапе в оппозиции, теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.