ЕС и Китай не заинтересованы в создании механизмов против санкций США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Современный мир не может создать глобальные эффективные механизмы противодействия санкциям США, поскольку основные альтернативные Вашингтону центры экономической мощи - Евросоюз и Китай - в этом по разным причинам пока не заинтересованы. Такой вывод делается в подготовленном для ПМЭФ-2019 докладе международного дискуссионного клуба "Валдай".

Автором доклада "Европа под огнем вторичных санкций США" выступил программный директор клуба "Валдай", программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. В исследовании он анализирует готовность противостоять американским санкциям не только Европы, но и Китая.

В центре внимания в докладе оказываются так называемые вторичные санкции - карательные меры американских властей в отношении лиц и компаний, которые ведут бизнес с теми, кто оказался в основных санкционных списках. Вашингтон может штрафовать подобные предприятия и людей, если они осуществляют часть своих расчетов в Соединенных Штатах. А поскольку контроль за глобальной финансовой системой остается в основном в руках США, большинство мировых компаний оказываются в уязвимой позиции. Контроль над финансовой системой позволяет США также относительно легко выявлять подобные сделки.

Ответ ЕС

В последние годы, отмечается в докладе, основной удар штрафных санкций США пришелся на европейский бизнес. Хотя наибольшее количество случаев нарушений санкционного режима было выявлено в США (133 случая из 201 с 2009 года), по размеру выплаченных сумм на первом месте - европейский бизнес (более $4,6 млрд, что составляет около 83% от общей суммы взысканных штрафов, а если к компаниям из ЕС добавить Швейцарию, то доля штрафов составляет уже 94%). При этом в ряде случаев американское правосудие классифицировало действия европейских компаний, в первую очередь банков, как сознательно направленные на нарушение санкций.

Европа пытается противостоять экономическому давлению США, чтобы прежде всего защитить интересы своего бизнеса. Такие прецеденты были во времена Советского Союза, когда европейские страны выступили против попыток США помешать строительству газопроводов из СССР на запад, в середине 1990-х годов, когда Вашингтон добивался интернационализации санкций в отношении Ирана, после выхода Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки в 2018 году, на что ЕС ответил планами по созданию отдельного механизма расчета INSTEX.

Однако именно последний кризис вокруг ядерной сделки с Ираном показал, что на эффективный отпор Европа сейчас не способна. INSTEX так и не создан до сих пор. Не исключено, что он сам подпадет под американские санкции. Европейский бизнес между тем в значительной степени покинул Иран, выбрав американский рынок. Решимость Европы отстаивать торговлю с Тегераном также падает на фоне приостановления Ираном части обязательств по сделке: в политическом плане Евросоюз остается союзником США, несмотря на ущерб для бизнеса. Впрочем, ушедшие добровольно из Ирана компании вряд ли окажут сильное давление на своих лидеров, чтобы те пересмотрели решение.

Китайский вариант

В этих условиях единственной платформой создания альтернативной финансовой системы, не привязанной к доллару, мог бы стать Китай, поскольку лишь он сопоставим по экономическим возможностям с США. Однако Вашингтон с начала экономического роста этой страны весьма сдержанно применяет ограничительные меры в отношении ее предприятий. Большинство рестрикций, введенных после силового разгона студенческих выступлений на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, были сняты. Ряд китайских предприятий подпали под действие вторичных санкций, однако в общем масштабе китайской экономики эффект от этого оказался почти незаметен. Среди оштрафованных китайских предприятий, в отличие от Европы, нет банков, которые выплачивают крупнейшие штрафы, прежде всего потому, что сами китайские банки воздерживаются от подобных рискованных действий.

Ситуация может измениться, если вторичные санкции США ударят по флагманам китайского бизнеса, как это уже происходит в случае с компанией Huawei. Однако Пекин вряд ли пойдет серьезные действия, если США не введут полномасштабные санкции, а это маловероятно из-за тесного экономического сотрудничества между странами.

"Отсутствие претендентов на изменение мировой финансовой системы в настоящее время цементирует превосходство США", - делает вывод автор доклада. Однако он тут же отмечает, что влияние санкций все же остается ограниченным - они оказались болезненным инструментом в отношении неугодных Вашингтону стран, однако обычно не способны привести к изменению их политического курса. Тесная интеграция в мировую экономику и общий достаточно высокий уровень ее развития позволяет эффективно противостоять давлению.