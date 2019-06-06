ООН призвала соблюдать дипломатический иммунитет своих сотрудников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Организация Объединенных Наций призывает соблюдать дипломатический иммунитет сотрудников своих миссий, работающих в разных странах мира. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в эксклюзивном интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы должны сделать так, чтобы наши сотрудники, которые работают по всему миру, выполняя сложные задания зачастую в сложных условиях, были защищены в процессе осуществления мандатов, возложенных на ООН государствами - членами организации", - сказал генсек, отвечая на вопрос о нападении на сотрудников миссии ООН в Косове, в том числе на россиянина Михаила Краснощекова.

"Мы по-прежнему акцентируем внимание на иммунитете, предоставляемом представителям организации в соответствии с Конвенцией о привилегиях и иммунитетах ООН", - подчеркнул Гутерриш, напомнив, что порядок урегулирования вопросов, связанных с иммунитетом представителей ООН, четко прописан в конвенции.

28 мая спецназ непризнанного Косова вторгся в северные муниципалитеты края, где в ходе перестрелок два серба получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 28 человек, среди которых и россиянин Михаил Краснощеков. Позже врач больницы в Косовска-Митровице Златан Элек сообщил, что россиянин получил тяжелые травмы головы и лица и был помещен в больницу Косовска-Митровицы под круглосуточное наблюдение. Затем он был переведен на лечение в Военно-медицинскую академию в Белграде.