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Спор вокруг Курил

Нижняя палата парламента Японии осудила депутата за слова о военном захвате Курил

Ранее проект резолюции с осуждением депутата Ходаки Маруямы одобрили все правящие и оппозиционные партии Японии

ТОКИО, 6 июня. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Японии единогласно приняла в четверг на своем пленарном заседании резолюцию с осуждением депутата Ходаки Маруямы, который некоторое время назад предложил обсудить вопрос о военном захвате южной части Курил. Документ требует от него добровольно решить вопрос об отставке и отказе от мандата, сообщает агентство Kyodo.

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Ранее проект резолюции был одобрен всеми правящими и оппозиционными партиями Японии. Документ такого рода был внесен на рассмотрение парламента страны впервые. Он не имеет обязывающей силы, и решение о своей отставке должен принять сам депутат.

Маруяма пока категорически отказывается сдать мандат. Он заявляет, что не призывал начинать войну ради захвата островов, а предложил гипотетически обсудить этот вопрос. Такое высказывание, считает депутат, не нарушает конституцию Японии, в которой провозглашается отказ от войны как средства разрешения международных споров.

В середине мая Маруяма сопровождал группу бывших жителей южной части Курил в их поездке на остров Кунашир в рамках безвизовых обменов. 11 мая за ужином он публично призвал членов делегации высказаться о целесообразности военного захвата этих территорий. Глава группы от лица присутствовавших ответил, что не хотел бы использовать в данном случае слово "война". Однако депутат не останавливался и продолжал заводить разговор о том, что острова можно силой отвоевать у России, хотя глава делегации на все реплики такого рода отвечал, что "война не нужна". Во время разговора Маруяма находился в состоянии алкогольного опьянения.

Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

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