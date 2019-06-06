Полиция Австралии отвергла обвинения в запугивании журналистов по поручению правительства

СИДНЕЙ, 6 июня. /ТАСС/. Австралийская федеральная полиция (АФП) заявила, что целью обысков, проведенных в центральном офисе телерадиокорпорации ABC, было расследование утечки секретных сведений, относящихся к национальной безопасности страны, а не попытка "запугать журналистов". Об этом сообщил исполняющий обязанности комиссара Нил Гейган в четверг в ходе пресс-конференции в Канберре. Он также подчеркнул, что действия полиции не направляются правительством страны.

"Мы категорически отвергаем любые заявления о том, что это была попытка запугать журналистов. Также я хочу подчеркнуть, что все следственные действия являются исключительно инициативой правоохранителей и не связаны с распоряжениями правительства или отдельных министров", - отметил Гейган. По его словам, федеральная полиция Австралии "активно и последовательно выступает за свободу прессы", и проведение обысков в офисе ABC было частью расследования о нарушении требований государственной безопасности. Их причиной стали публикации ABC о неправомерных действиях австралийских спецназовцев в Афганистане, основанные, по всей видимости, на данных из секретных документов министерства обороны страны.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, который сейчас совершает официальный визит в Великобританию, также опроверг утверждения об участии правительства в давлении на телерадиокорпорацию, отметив, что его кабинет "абсолютно привержен свободе прессы", а все действия федеральной полиции соответствовали закону и никоим образом "не направлялись правительством или его министрами".

Федеральная полиция Австралии провела обыски в центральном офисе телерадиокорпорации ABC в Сиднее 5 июня. По официальным данным, их причиной стала серия опубликованных в 2017 году материалов, посвященных сотрудникам военных спецподразделений Австралии в Афганистане. В медиа-холдинге News Corp назвали происходящее "демонстрацией мер запугивания, применяемых к тем, кто стремится говорить неудобную правду".