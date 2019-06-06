Бывшего пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос по делу о пропаже сервера СНБО

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Государственное бюро расследования (ГБР) Украины вызвало на допрос бывшего пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко по делу о пропаже компьютеров с секретной информацией, которые использовали для работы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщил в четверг украинский юрист Андрей Портнов, занимавший при президенте Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации

"Завтра Цеголко вызван повесткой на допрос в ГБР по факту кражи стульев, обоев, флагов и компьютеров из ситуативной комнаты СНБО", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 28 мая, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента исчезли техника, мониторы и серверы с секретной информацией. По его словам, это произошло во время смены власти. Цеголко, бывший пресс-секретарь Петра Порошенко, тогда заявил, что вся техника была арендована на средства бывшего главы государства и возвращена арендодателю. На следующий день сотрудники ГБР начали досудебное расследование по данному факту.