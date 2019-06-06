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НАТО вложит $250 млн в расширение военной базы в Польше

Сейчас в стране размещен многонациональный батальон альянса численностью около 1 тыс. человек

ВАРШАВА, 6 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс намерен вложить $250 млн в расширение военной базы в местности Повидз в Великопольском воеводстве в центральной части Польши. Об этом заявил в четверг в эфире Польского телевидения пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский.

"Мы говорим о $250 млн, которые будут инвестированы в расширение Повидза, расширение тыла, где может находиться оборудование НАТО", - сказал он, подчеркнув, что "это будет инвестиция НАТО, средства из бюджета НАТО".

В настоящее время в Польше размещен многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. военнослужащих, а также на ротационной основе американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек.

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