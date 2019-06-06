Ереван надеется на полную ратификацию договора с ЕС до конца года

ЕРЕВАН, 6 июня. /ТАСС/. Официальный Ереван надеется, что все 28 стран - членов Евросоюза до конца года ратифицируют соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Арменией. Об этом заявил на открытых парламентских слушаниях в четверг министр иностранных дел республики Зограб Мнацаканян.

"Никаких политических преград не существует для полной ратификации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Уже 17 стран - членов ЕС ратифицировали или близки к полной ратификации этого соглашения. Есть какой-то технический процесс, который мы должны пройти. Надеемся, что до конца текущего года все страны организации ратифицируют договор", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение Армении с ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Армения ратифицировала документ 19 апреля 2018 года. С 1 июня 2018 года началось временное применение этого соглашения.