Макрон и Мэй почтили память британцев, погибших в ходе операции в Нормандии в 1944 году

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй почтили в четверг минутой молчания память британских солдат, погибших во время Второй мировой войны в Нормандии. Трансляцию церемонии вели французские телеканалы.

В четверг в этом французском регионе проходит серия мемориальных торжеств по случаю 75-й годовщины британо-американской десантной операции "Оверлорд", начавшейся 6 июня и завершившейся 25 августа 1944 года.

Лидеры двух стран приняли участие в символической закладке первого камня в коммуне Вер-сюр-Мер, где будет создан мемориал, посвященный участию британцев в освобождении Нормандии. Операция "Оверлорд" была проведена на атлантическом побережье Франции, оккупированной Германией в годы Второй мировой войны. "Этот мемориал послужит символом связей между Великобританией и Францией, - сказал Макрон. - К этому обязывают нас наши ветераны".

Французский лидер напомнил, что "в день начала операции - 6 июня 1944 года - потери среди британских солдат составили более 400 человек". Макрон заявил, что "две страны объединяют доверие и общие ценности".

В той части речи, которую президент Франции произнес по-английски, он подтвердил "стабильность особых отношений" между двумя странами, несмотря на перипетии вокруг Brexit. "Что бы там ни было, мы будем всегда рядом, поскольку это наша общая судьба", - сказал Макрон.

Тереза Мэй первой прибыла к месту церемонии. "Этот монумент в память о самопожертвовании тех, кто сражался в битве за Нормандию", - сказала она. После выступлений лидеры двух стран подошли к группе британских ветеранов. Для Мэй нормандская церемония стала одной из последних на посту премьер-министра Великобритании, который она покидает в связи с неудачей ее попыток согласовать условия выхода королевства из ЕС.

Встреча с Трампом

Французский лидер также посетит в четверг американское военное кладбище в Кольвиль-сюр-Мер. Там Макрон встретится с президентом США Дональдом Трампом. Главы двух государств выступят с речами, почтят память погибших, а затем будут наблюдать за франко-американским воздушным парадом. Во второй половине дня Макрон и Трамп проведут двустороннюю встречу в мэрии города Кан, административного центра департамента Кальвадос.