В Казахстане завершается подготовка к внеочередным выборам президента

На пост главы государства претендуют семь человек, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев

В Казахстане 9 июня пройдут внеочередные выборы главы государства. Впервые за все время независимости республики в списках кандидатов нет имени первого президента Нурсултана Назарбаева. Борьбу за пост президента поведут семь кандидатов, в их числе - действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, ранее возглавлявший Сенат (верхнюю палату парламента) и занявший президентскую должность после того, как в середине марта Назарбаев объявил о сложении с себя полномочий. Токаев, чье имя в избирательном бюллетене занимает шестую строчку, считается фаворитом и главным претендентом на победу. Согласно предвыборным опросам и прогнозам большинства политологов, он может победить уже в первом туре, набрав существенно больше половины голосов избирателей, которых в республике, согласно официальным данным, насчитывается чуть менее 11,95 млн человек. Рекордное количество иностранных журналистов и наблюдателей, аккредитованных на выборы свидетельствует о большом интересе к голосованию. Экспертов интересует прежде всего то, какие перестановки произведет победитель выборов в рамках происходящего в стране процесса транзита власти. Преемственность без вопросов Разговоры о транзите власти в связи с возможным уходом Назарбаева, которому в этом году исполняется 79 лет, шли в Казахстане уже на протяжении довольно долгого времени. В начале февраля Назарбаев обратился в Конституционный совет с запросом, чтобы прояснить законодательные нормы, связанные с возможностью замены президента и его добровольным уходом в отставку. При этом, правда, он пояснил, что назначение досрочных выборов не предвидится, хотя глава государства и имеет право на такой шаг.

На эту тему Достижения Назарбаева: почему бывшего главу Казахстана можно считать исторической фигурой

Но уже 19 марта Елбасы (лидер нации) объявил, что слагает с себя президентские полномочия, и назвал своим преемником Токаева, который на следующий день принес присягу в качестве главы государства. Предполагалось, что Токаев будет оставаться на посту президента до 2020 года, то есть до истечения срока президентского мандата Назарбаева, после чего состоятся очередные выборы главы государства. Высказывались даже предположения о том, что Токаев - фигура временная, переходная, и в 2020 году в президенты выдвинут дочь Назарбаева Даригу, которая возглавила Сенат республики после ухода оттуда Токаева. В этих условиях новоиспеченный глава государства решился на неожиданный шаг: менее чем через три недели после принесения присяги он объявил о назначении внеочередных президентских выборов. По мнению экспертов, подобное решение Токаева было продиктовано его стремлением снять сомнения, возникшие в процессе перехода власти, и подтвердить свою легитимность, получив по итогам всенародного голосования полноценный пятилетний мандат главы государства. Сам Токаев в телеообращении к народу назвал досрочные выборы "абсолютно необходимыми" и подчеркнул: "Для того чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться вперед, решать задачи социально-экономического развития, необходимо снять любую неопределенность". Он также сообщил, что решение о назначении внеочередных выборов принималось им не единолично, а после консультаций с Назарбаевым, спикерами обеих палат парламента, главой правительства и лидерами политических партий. Семерка кандидатов По итогам предвыборной кампании Центризбирком республики официально зарегистрировал семь кандидатов на высший государственный пост - больше, чем когда-либо на предшествующих выборах. Причем поначалу претендентов было девять, но председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев отозвал свою кандидатуру, а общественный деятель Жуматай Алиев не справился с экзаменом по государственному (казахскому) языку, успешная сдача которого является обязательным условием для регистрации в качестве кандидата. Семеро включенных в избирательный бюллетень все условия выполнили: собрали необходимое для регистрации количество подписей (свыше 118 тыс.), экзамен сдали, декларации о доходах предоставили (эти документы ЦИК республики не публикует). В бюллетене для голосования фамилии кандидатов располагаются в алфавитном порядке, таким образом первым в списке значится Жамбыл Ахметбеков. Этот 58-летний кандидат в президенты от Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК) является депутатом Мажилиса (нижней палаты парламента) и уже участвовал в президентских выборах в 2011 году, однако показал не слишком высокий результат. На нынешние выборы он идет под лозунгами дальнейшей консолидации со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и инициативой Китая "Один пояс - один путь". Ахметбеков также выступает за "отказ от западного влияния и ложных ценностей", предание суду беглых олигархов, борьбу с бедностью и справедливое налогообложение.