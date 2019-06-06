В Казахстане завершается подготовка к внеочередным выборам президента

В Казахстане 9 июня пройдут внеочередные выборы главы государства. Впервые за все время независимости республики в списках кандидатов нет имени первого президента Нурсултана Назарбаева.
Борьбу за пост президента поведут семь кандидатов, в их числе - действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, ранее возглавлявший Сенат (верхнюю палату парламента) и занявший президентскую должность после того, как в середине марта Назарбаев объявил о сложении с себя полномочий.
Токаев, чье имя в избирательном бюллетене занимает шестую строчку, считается фаворитом и главным претендентом на победу. Согласно предвыборным опросам и прогнозам большинства политологов, он может победить уже в первом туре, набрав существенно больше половины голосов избирателей, которых в республике, согласно официальным данным, насчитывается чуть менее 11,95 млн человек.
Рекордное количество иностранных журналистов и наблюдателей, аккредитованных на выборы свидетельствует о большом интересе к голосованию. Экспертов интересует прежде всего то, какие перестановки произведет победитель выборов в рамках происходящего в стране процесса транзита власти.
Преемственность без вопросов
Разговоры о транзите власти в связи с возможным уходом Назарбаева, которому в этом году исполняется 79 лет, шли в Казахстане уже на протяжении довольно долгого времени. В начале февраля Назарбаев обратился в Конституционный совет с запросом, чтобы прояснить законодательные нормы, связанные с возможностью замены президента и его добровольным уходом в отставку. При этом, правда, он пояснил, что назначение досрочных выборов не предвидится, хотя глава государства и имеет право на такой шаг.
Но уже 19 марта Елбасы (лидер нации) объявил, что слагает с себя президентские полномочия, и назвал своим преемником Токаева, который на следующий день принес присягу в качестве главы государства.
Предполагалось, что Токаев будет оставаться на посту президента до 2020 года, то есть до истечения срока президентского мандата Назарбаева, после чего состоятся очередные выборы главы государства. Высказывались даже предположения о том, что Токаев - фигура временная, переходная, и в 2020 году в президенты выдвинут дочь Назарбаева Даригу, которая возглавила Сенат республики после ухода оттуда Токаева.
В этих условиях новоиспеченный глава государства решился на неожиданный шаг: менее чем через три недели после принесения присяги он объявил о назначении внеочередных президентских выборов. По мнению экспертов, подобное решение Токаева было продиктовано его стремлением снять сомнения, возникшие в процессе перехода власти, и подтвердить свою легитимность, получив по итогам всенародного голосования полноценный пятилетний мандат главы государства.
Сам Токаев в телеообращении к народу назвал досрочные выборы "абсолютно необходимыми" и подчеркнул: "Для того чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться вперед, решать задачи социально-экономического развития, необходимо снять любую неопределенность". Он также сообщил, что решение о назначении внеочередных выборов принималось им не единолично, а после консультаций с Назарбаевым, спикерами обеих палат парламента, главой правительства и лидерами политических партий.
Семерка кандидатов
По итогам предвыборной кампании Центризбирком республики официально зарегистрировал семь кандидатов на высший государственный пост - больше, чем когда-либо на предшествующих выборах. Причем поначалу претендентов было девять, но председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев отозвал свою кандидатуру, а общественный деятель Жуматай Алиев не справился с экзаменом по государственному (казахскому) языку, успешная сдача которого является обязательным условием для регистрации в качестве кандидата.
Семеро включенных в избирательный бюллетень все условия выполнили: собрали необходимое для регистрации количество подписей (свыше 118 тыс.), экзамен сдали, декларации о доходах предоставили (эти документы ЦИК республики не публикует). В бюллетене для голосования фамилии кандидатов располагаются в алфавитном порядке, таким образом первым в списке значится Жамбыл Ахметбеков.
Этот 58-летний кандидат в президенты от Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК) является депутатом Мажилиса (нижней палаты парламента) и уже участвовал в президентских выборах в 2011 году, однако показал не слишком высокий результат. На нынешние выборы он идет под лозунгами дальнейшей консолидации со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и инициативой Китая "Один пояс - один путь". Ахметбеков также выступает за "отказ от западного влияния и ложных ценностей", предание суду беглых олигархов, борьбу с бедностью и справедливое налогообложение.
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58-летняя Дания Еспаева - единственная женщина среди кандидатов и первая в истории республики женщина, зарегистрированная кандидатом в президенты. Она также является депутатом Мажилиса и представляет Демократическую партию "Ак жол" ("Светлый путь"), которая позиционирует себя в качестве "конструктивной оппозиции" и партии бизнеса. В ее предвыборной программе акцент сделан на комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса, а также на усилия по "делоконизации и декоммунизации общественного сознания, в том числе через восстановление исторической справедливости в наименованиях географических объектов, улиц и населенных пунктов". По мнению экспертов, перед Еспаевой, как и перед Ахметбековым, стоит задача не столько победы на президентских выборах, сколько продвижения своих партий в перспективе парламентских выборов.
54-летний общественный деятель и журналист Амиржан Косанов, выдвинутый от Объединенного национал-патриотического движения "Улт тагдыры" ("Судьба нации"), полагает, что "главным вектором политического развития Казахстана должен стать курс на Европейский союз". При этом государство, по мнению кандидата, "должно иметь контрольный или блокирующий пакет акций в предприятиях стратегически важных отраслей экономики". Косанова эксперты называют кандидатом от "старой" оппозиции, поскольку до 2013 года он состоял в оппозиционно настроенной Общенациональной социал-демократической партии.
Его ровесник Толеутай Рахимбеков, являющийся кандидатом от народно-демократической партии "Ауыл" ("Аул"), отстаивает интересы села. Его предвыборная программа предлагает увеличить размеры государственной поддержки сельхозпроизводителей и призывает к преодолению социального разрыва между жителями городов и деревень, а также к сохранению традиционных духовных ценностей.
59-летний Амангельды Таспихов, выдвинутый от Федерации профсоюзов республики, делает упор в предвыборной программе на законодательное усиление ответственности недобросовестных работодателей и возвращение в страну капиталов, выведенных беглыми олигархами. В числе других его приоритетов - обеспечение безопасных условий труда и трудовых прав работников, достойная оплата труда и регулирование трудовой миграции.
Кандидатура действующего главы государства Токаева, который в мае отметил 66-летие, была выдвинута самим Елбасы и единогласно поддержана делегатами съезда правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), председателем которой является Назарбаев. Вполне предсказуемо, что Токаев провозглашает преемственность курса первого президента как внутри страны, так и за ее пределами, называя это "честью и священным долгом". Приоритет во внешней политике он отводит дальнейшему укреплению связей с Россией, даже свой первый зарубежный визит в качестве главы государства нанес именно в РФ. Он также выступает за многовекторный внешний курс и сотрудничество с Китаем, США, соседями по Центральной Азии, Евросоюзом и другими стратегическими партнерами.
Наконец, 64-летний общественный деятель и автор десятка книг Садыбек Тугел, идущий на выборы от Республиканского движения "Улы дала кырандары" ("Орлы великой степи"), намерен привлечь избирателей обещанием "обеспечить каждому гражданину дополнительный ежегодный доход от природных ресурсов", добавляя, что активы, находящиеся в руках иностранцев, должны быть национализированы, а выведенные за границу средства - возвращены. Есть в его программе и другие звучные инициативы, например, введение смертной казни за коррупцию и педофилию, создание однопалатного парламента и прямые выборы глав администраций всех уровней.
Прогнозы и перспективы
За четыре дня до выборов казахстанский научно-исследовательский центр (НИЦ) "Молодежь" представил результаты социологического исследования, проведенного в период с 10 по 23 мая. Его участникам было предложено ответить на два вопроса: "Примете ли вы участие в президентских выборах, назначенных на 9 июня 2019 года? За кого из кандидатов на пост президента вы проголосуете?".
"Общее число готовых проголосовать на выборах составило 73,1%, из которых 59,5% намерены обязательно принять участие в голосовании. Число не желающих идти на выборы составило 10,3% опрошенных", - сообщил руководитель НИЦ. Согласно опросу, самая высокая явка ожидается в Кызылординской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Акмолинской областях. Наименьшую явку опросы обещают в Алма-Ате, Шымкенте и ряде западных регионов.
"Прогноз голосования по кандидатам распределился следующим образом: Касым-Жомарт Токаев - 72,7%, Амиржан Косанов - 7,9%, Дания Еспаева - 5,4%, Жамбыл Ахметбеков - 4,2%, Амангельды Таспихов - 3,5%, Толеутай Рахимбеков - 3,2%, Садыбек Тугел - 3,1%", - говорится в исследовании.
Результаты опроса подтверждают мнение большинства казахстанских экспертов, полагающих, что выборы пройдут в один тур и завершатся убедительной победой Токаева. Что же касается остальных претендентов, то политологи обращают особое внимание на Еспаеву, говоря, что третье место по итогам голосования станет большим успехом для единственной женщины-кандидата.
Наблюдатели и журналисты
В день выборов в Казахстане будет открыто 9970 избирательных участков, еще 65 участков будут работать за рубежом, в том числе в пяти городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске. Для обеспечения безопасности голосования весь личный состав органов внутренних дел республики с 7 июня переводится на усиленный вариант несения службы.
Внеочередные президентские выборы, которые ознаменуют собой важный этап транзита власти в Казахстане, привлекают большое внимание за рубежом. Для освещения мероприятия аккредитовались 227 корреспондентов из более чем 40 зарубежных государств - на 30% больше, чем на предыдущих президентских выборах в 2015 году.
Кроме того, при ЦИК Казахстана аккредитованы в общей сложности 1013 наблюдателей. 866 из них представляют международных организации - СНГ, Межпарламентскую ассамблею СНГ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентскую ассамблею (ПА) ОДКБ, ПА тюркоязычных стран, ПА ОБСЕ, Совет сотрудничества тюркоязычных государств, ШОС, Организацию исламского сотрудничества. Еще 147 наблюдателей будут представлять 41 иностранное государство.
Предполагается, что на следующий после голосования день наблюдатели, прежде всего от БДИПЧ ОБСЕ и СНГ, проведут пресс-конференции, на которых дадут оценку ходу предвыборной кампании и голосования на выборах, а также их соответствию международным стандартам и национальному законодательству. ЦИК республики должен не позднее 16 июня обнародовать официальные итоги выборов.
Между тем эксперты уже рассуждают о шагах, которые после выборов предпримет их вероятный победитель. В частности, кандидат политических наук Талгат Калиев не исключает персональных перемен среди руководителей регионов и силовых ведомств - Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, а также, возможно, МВД и Минобороны. При этом политолог полагает, что в случае победы Токаева эти перемены не будут резкими и широкомасштабными.
Это мнение разделяет и главный редактор энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияр Ашимбаев, предполагающий, что своих постов лишатся "откровенно слабые" руководители регионов, но "в целом их корпус, скорее всего, останется на прежних должностях". В основном сохранится и корпус силовиков, хотя "возможны некоторые ротации".
Андрей Низамутдинов, Юлия Нитченко