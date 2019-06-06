Финский парламент одобрил кандидатуру Антти Ринне на пост нового премьера Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 6 июня. /ТАСС/. Финский парламент проголосовал в четверг за утверждение кандидатуры лидера Социал-демократической партии Антти Ринне на посту нового премьер-министра Финляндии. Кандидатуру Ринне внес в парламент президент Финляндии Саули Ниинистё.

За лидера социал-демократов было отдано 111 голосов из 200.

Ринне 56 лет, партию он возглавил в 2014 году. Политик ранее также занимал должность министра финансов Финляндии в кабинетах Юрки Катайнена и Александера Стубба в 2014-2015 годах. При правительстве Юхи Сипиля в 2015-2019 годах его партия находилась в оппозиции.

В программе работы нового кабмина, разработанной правительством Ринне, в частности, говорится о том, что страна планирует "поддерживать хорошие, конструктивные отношения с Китаем, Россией и США и будет стремиться действовать так, чтобы напряженность в отношениях крупных государств не ослабила международное сотрудничество и соблюдение международного права".

Перед выборами в парламент Ринне в беседе с ТАСС отметил, что "Финляндия - страна ЕС и, исходя из этого, действует по европейским правилам". Но, добавил он, она является также и независимым государством, "которое хочет иметь хорошие отношения со всеми своими соседями, в том числе с Россией", с которой у финнов "длинная история отношений как стран-соседей, за время появилось много хорошего".

Назначение нового правительства

В четверг в 14:00 по местному времени (время совпадает с московским) Ниинистё одобрит отставку предыдущего правительства под руководством председателя партии "Финляндский центр" Юхи Сипиля и утвердит состав нового кабинета.

В апреле 2019 года социал-демократы одержали победу на парламентских выборах и получили право сформировать новое финское правительство.

Новый кабмин будет состоять из пяти партий и 19 министров, что на три министра больше, чем было в предыдущем кабинете. Кроме них, в кабинет войдут "Финляндский центр", "Союз "зеленых", "Левый союз", Шведская народная партия. "Истинные финны" и Национальная коалиционная партия, занявшие на выборах второе и третье места, будут в оппозиции.