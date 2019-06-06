Welt: в Германии запущена программа по разработке гиперзвукового оружия

БЕРЛИН, 6 июня. /ТАСС/. Программа по разработке гиперзвукового оружия запущена в Германии. Соответствующие технологии будут применяться для создания управляемой ракеты, скорость которой, как предполагается, в пять раз будет превышать скорость звука. Об этом сообщила в четверг газета Welt со ссылкой на руководителя отдела сбыта европейского концерна MBDA в Германии Петера Хайльмайера.

Федеральное ведомство по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации (BAAINBw, закупщик Бундесвера) запустило программу еще в прошлом году в качестве реакции "на конкретные угрозы", которыми, по словам Хайльмайера, считаются российские беспилотники. Как отметил представитель MBDA, "здесь существующие боевые системы обороны натолкнулись на границы своих возможностей".

Ранее Хайльмайер утверждал, что новые технологии будут использоваться для создания ракеты "чисто оборонительного характера". Пока конкретных продуктов не создано. Планируется, что первые испытания начнутся в течение трех лет. Программа пока ведется под руководством германской стороны без учета других европейских стран.

Welt также напомнила, что в настоящее время эксперты изучают, как новая тактическая система ПВО (TLVS), которая должна поступить на вооружение Бундесвера на смену американским Patriot, может использоваться для противодействия новым военным угрозам. До конца июня совместное предприятие MBDA и американского концерна Lockheed Martin должно представить свои предложения на этот счет.

В MBDA не исключают, что новая гиперзвуковая ракета может использоваться в системах ПВО, то есть в TLVS, и в дальнейшем стать общеевропейским проектом.