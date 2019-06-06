Рада упростила получение гражданства Украины для иностранных добровольцев в Донбассе

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Верховная рада Украины упростила получение украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в силовой операции Киева в Донбассе. Соответствующий законопроект поддержали в четверг 230 депутатов при минимально необходимых 226.

Документ, в частности, отменяет для иностранных добровольцев требования владеть украинским языком и непрерывно проживать на Украине последние пять лет.

Согласно законопроекту, для подтверждения участия в силовой операции иностранцу достаточно предъявить справку из министерства обороны, министерства внутренних дел или от командира действующего подразделения в Донбассе, а также решение суда, которое устанавливает факт участия иностранца в так называемой антитеррористической операции Киева в Донбассе.

При этом закон предлагает считать участием в "защите территориальной целостности Украины" предоставление иностранцами инструкторской помощи Вооруженным силам, МВД и другим законным военным формированиям, волонтерская деятельность в зоне силовой операции, а также другая практическая помощь, которая содействовала обеспечению обороноспособности Украины.

Законопроект прошел первое чтение в октябре 2018 года. Тогда украинские националисты потребовали не откладывать его утверждение в целом и утраивали пикеты у стен Рады и администрации президента.