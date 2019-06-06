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Молния

Рада не приняла отставку главы МИД Украины Климкина

Рада не приняла отставку главы МИД Украины Павла Климкина.

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В Казахстане завершается подготовка к внеочередным выборам президента
На пост главы государства претендуют семь человек, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев
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