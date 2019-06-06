На Украине введут пожизненное заключение за военные преступления и акты агрессии

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые предусматривают пожизненное заключение за военные преступления и акты агрессии. За принятие законопроекта в четверг проголосовали 228 депутатов при 226 необходимых.

Инициатором проекта закона выступил премьер-министр Владимир Гройсман. Данным законопроектом предлагается "гармонизировать украинское законодательство с международным правом". Предлагается увеличить максимальный срок за акты агрессии и военные преступления с 15 лет до пожизненного заключения.

"Положения проекта закона направлены на обеспечение криминализации основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления), обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений", - сказано в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект направлен на совершенствование правового режима уголовной ответственности за пытки.