Додон сообщил, что может распустить парламент Молдавии 10 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон, выступая в четверг на открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что может распустить парламент республики уже в начале следующей недели.

"Буквально в ближайшие дни мы можем создать новое правительство Молдавии, - сказал Додон. - Потому если до воскресенья не будет создано парламентское большинство и правительство, мне придется распустить парламент на следующей неделе, в понедельник".

"Уверен, что в случае формирования нового правительства в течение максимум года-полутора ситуация в Молдавии кардинально изменится. И многие сидящие здесь западные инвесторы придут в Молдавию, потому что это будет им интересно", - добавил президент.

После парламентских выборов 24 февраля республика впервые за свою историю оказалась в ситуации, когда депутаты не могут даже избрать председателя законодательного собрания и сформировать органы управления. Президент Молдавии Игорь Додон ранее сообщал, что инициирует процедуру роспуска парламента после 10 июня, если депутаты не договорятся. Активизировать процесс накануне молдавских политиков призвали представители ЕС, России и США, которые посетили Кишинев и встретились с руководством страны и лидерами политических партий.

В 101-местный парламент Молдавии прошли три крупных формирования. Это поддерживающая президента ПСРМ (35 мандатов), контролирующая правительство проевропейская Демократическая партия Молдовы (30 мандатов) и проевропейский блок Acum (26 мандатов).

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