Климкин пообещал доработать до выборов в Раду в сотрудничестве с Зеленским

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, которого в четверг Верховная рада отказалась отправить в отставку, вновь обратился с просьбой освободить его от должности, но пообещал при этом помогать новой команде президента Владимира Зеленского в течение всего переходного периода до внеочередных парламентских выборов.

"Я просил всех проголосовать за отставку, и я искренне хочу это сделать, - сказал он. - Я считаю, что это нормальная европейская культура: когда появляется новый президент, старая команда спокойно должна идти в отставку".

При этом Климкин отметил, что понимает сложность международной ситуации и готов доработать "как надо" до момента формирования нового правительства после парламентских выборов. "Я, конечно, готов сотрудничать, готов помогать, у меня есть сеть связей, есть понимание многих вещей, - сказал он. - Я считаю, что ситуация действительно очень непростая, над этим мы должны работать вместе. На переходный период буду работать так, как надо. Я не спрячусь под стол от ответственности и всех важных вещей, в этом можете не сомневаться".

Министр подтвердил, что президент Владимир Зеленский действительно предлагал ему остаться на посту главы МИД, но он отказался.

"Я ему объяснил, что на сегодня считаю это политически неправильным. У меня есть разные планы, в том числе политические", - сказал Климкин, добавив, что будет работать над формированием своей команды, с которой в будущем пойдет на выборы в Раду.

Павел Климкин занимает свой пост с июня 2014 года. Подал заявление об отставке сразу после избрания Зеленского. В дальнейшем министр заявил, что намерен как самовыдвиженец принять участие в выборах в Раду 21 июля. По его словам, он не собирается оставлять внешнюю политику, "как и политику в целом". Климкин, который пока остается главой МИД, не сопровождал Зеленского в ходе его первого зарубежного виза в Брюссель 4-5 июня.