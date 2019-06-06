Ющенко отверг обвинения Генпрокуратуры в сговоре с Януковичем

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Третий президент Украины Виктор Ющенко (2005-2010) отверг обвинения Генпрокуратуры в причастности к незаконной приватизации "Межигорья".

"Действительно, 4 июня этого года по вызову я прибыл к следователю Генеральной прокуратуры, где мне было сообщено о подозрении. Коротко суть подозрения сводится к тому, что якобы я с 2002 года вступил в сговор с (Виктором) Януковичем по завладению им урочища "Межигорье", - написал Ющенко в четверг в Facebook.

Он заверил, что не будет скрываться или избегать следствия, поскольку в обвинениях нет "ни оснований, ни доказательств". "Не вижу повода прятаться или притворяться больным, как это стало модным. Всевозможные обвинения отвергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это, бесспорно, докажу", - написал Ющенко.

Политик считает, что в его деле есть политическая составляющая, поскольку "практически по всем фигурантам громких дел о сепаратизме, государственной измене и убийствах на "майдане" снята ответственность". "Поэтому приходится искать новые громкие дела, имитировать бурную деятельность", - отметил Ющенко.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Генеральная прокуратура открыла уголовное дело в отношении Ющенко, которому инкриминируют растрату государственного имущества на 540 млн гривен ($20 млн).

В обвинении "указано, что Ющенко, действуя по предварительному сговору с группой лиц, путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом - комплексом зданий и сооружений урочища "Межигорье" и домом в селе Новые Петровцы, земельными участками, на которых он расположен", общей стоимостью 540 млн гривен, рассказала Сарган в комментарии изданию "Украинская правда". По ее словам, обвинение экс-президенту предъявлено в рамках уголовного производства, начатого еще в 2015 году.