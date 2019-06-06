Додон: Запад пытается использовать Молдавию против России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон, выступая в четверг на открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), обратил внимание на попытки Запада использовать его страну против России.

По его словам, последние десять лет в Кишиневе была проевропейская власть и "очень часто антироссийская". "В последнее время меня часто называли пророссийским политиком. Но это не так, я промолдавский политик, - подчеркнул Додон. - Не хочу, чтобы Запад использовал нас против России, и выступаю за стратегическое партнерство и с РФ, и с Европейским союзом, и с Соединенным Штатами".

Президент Молдавии также отметил, что республика может в ближайшее время стать примером баланса. "У нас одновременно есть и безвизовый режим с Европейским союзом, и соглашение о свободной торговле с СНГ, - пояснил он. - Нет ни одной страны в мире, которая имеет такую сбалансированную экономическую внешнюю политику".

Вместе с тем Додон признал, что это отражается на внутриполитической ситуации в Молдавии. "Страна практически разделена: 50% хотят сближения с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а другая часть выступает за контакты с Европейским союзом, - указал он. - А есть регионы, где 90% населения выступают за один выбор".

Понимание приходит

По словам Додона, раньше большие страны часто ставили перед Молдавией выбор: либо с нами, либо против нас. "Неважно, откуда звучали такие призывы. Важно то, что в своих последних контактах с лидерами ФРГ, Франции, других стран я вижу, что их позиция поменялась", - отметил молдавский президент.

"Уверен, что принцип взвешенной политики - это единственное верное решение, - подчеркнул он. - Потому что если поставить Молдавию перед выбором, то она "взорвется", как это произошло в свое время с Украиной".

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.