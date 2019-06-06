Минюст Литвы просит ЕС обеспечить безопасность судей по делу о событиях января 1991 года

ВИЛЬНЮС, 6 июня. /ТАСС/. Литва обратилась с просьбой к Евросоюзу содействовать обеспечению безопасности литовских судей, рассматривающих дело о январских событиях 1991 года. С таким пожеланием в четверг в Люксембурге на заседании министров юстиции и внутренних дел стран - членов сообщества выступил министр юстиции балтийской республики Эльвинас Янкявичюс, сообщило литовское ведомство.

"Призываем к тесному сотрудничеству с инстанциями Литвы в случае, если в рамках договора о правовой помощи Россия будет пытаться опросить или арестовать литовских прокуроров и судей", - заявил министр.

По его словам, Москва может воспользоваться системой Интерпола и двусторонними соглашениями о правовой помощи для преследования должностных лиц Литвы, причастных к делу о январских событиях. По утверждению главы литовского Минюста, которое приводится в сообщении, эти действия в ведомстве оценивают как "не соответствующие закону попытки оказания давления на литовский суд".

Следственный комитет РФ возбудил в апреле уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые вели процесс. Как отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, они подозреваются в совершении преступления по статьям за вынесение заведомо неправосудного приговора, так как события в Вильнюсе 1991 года имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР.

Требуют оправдать

В январе 1991 года во время политического двоевластия с уличными стычками сторонников независимости и тех, кто хотел, чтобы Литва оставалась в составе СССР, в Вильнюсе погибли 14 человек. Литовская сторона в гибели гражданских лиц обвинила советских военных и политическое руководство СССР.

Всего обвинения по статьям за военные преступления и преступления против человечности предъявлены 67 гражданам РФ, Белоруссии и Украины. Эти страны не сочли для себя возможным содействовать Вильнюсу в преследовании своих граждан и отрицательно ответили на просьбы о помощи в процессуальных действиях. Суд в качестве свидетеля несколько раз безуспешно пытался вызвать экс-президента СССР Михаила Горбачева.

Реально на скамье подсудимых оказались всего два человека. Один из них - ветеран вооруженных сил, полковник запаса Юрий Мель. В марте 2014 года он (гражданин РФ) был задержан в Литве, куда по делам в очередной раз легально въехал из Калининградской области. Второй - проживающий в Вильнюсе бывший военнослужащий Геннадий Иванов, также гражданин России.

Остальных обвиняемых Литва судила заочно. Вердиктом суда им назначены различные - от четырех до 14 лет - сроки лишения свободы, в том числе Мелю - семь, Иванову - четыре года тюрьмы. Адвокаты граждан РФ приговор обжаловали с требованием оправдать подзащитных.