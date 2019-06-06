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СМИ: жители японского города получат многомиллионную компенсацию за шум от базы США

Речь идет о сумме в $7 млн, сообщает агентство Kyodo

ТАСС, 6 июня. Высший суд Токио обязал правительство Японии выплатить компенсацию в размере $7 млн жителям города Фусса (входит в состав столичной префектуры) за шум от военной базы США Йокота. Как сообщает в четверг агентство Kyodo, выплаты получат около тысячи человек, дома которых расположены по соседству с авиабазой.

"Шум [от базы] превысил допустимый уровень. Он привел к эмоциональному утомлению и нарушил повседневную жизнь [населения города]", - заявил председатель суда Сигэру Наканиси. При этом суд отказался удовлетворить требование истцов запретить в ночные и утренние часы полеты вертолетов и самолетов базы США, которые причиняли неудобство местному населению.

В 2017 году окружной суд Токио уже выносил аналогичное решение по иску жителей Фусса. Тогда размер компенсации составил около $5,5 млн.

Йокота выполняет роль крупнейшего американского военно-транспортного авиаузла в северо-западной части бассейна Тихого океана. На ней также расположен штаб ВС США в Японии. Проживающие поблизости японцы регулярно выступают с исками к властям страны, сетуя на то, что шум, вызванный постоянными полетами американских самолетов, наносит вред здоровью. С 1 октября этого года там разместили пять конвертопланов CV-22 Osprey, а к 2024 году их число планируется увеличить вдвое.

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ЯпонияСША
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