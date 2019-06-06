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Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий заявил о создании собственной партии

"Партия Шария" уже зарегистрирована в Минюсте

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Украинский оппозиционный журналист и видеоблогер Анатолий Шарий сообщил о создании политической партии под названием "Партия Шария". По его словам, партия уже зарегистрирована в Минюсте Украины.

"Я бы хотел вас поздравить, потому что мы теперь политическая партия с официальным названием, очень коротким, простым, запоминающимся и понятным - политическая партия "Партия Шария", - рассказал он в опубликованном в четверг на YouTube обращении.

Блогер добавил, что не станет обещать европейские пенсии и принятие важных законов. "Мы идем карать", - сказал Шарий.

Он также опубликовал документ, в котором "Партия Шария" значится как зарегистрированная в Едином государственном реестре.

Анатолий Шарий - видеоблогер, освещающий политические события на Украине. Неоднократно выступал с резкой критикой действующих властей, в частности президента Петра Порошенко. В течение нескольких лет проживает в одной из стран ЕС, где ему было предоставлено убежище.

На Украине против Шария возбуждено два уголовных дела. В апреле 2019 года по одному из них (об использовании огнестрельного оружия) Шевченковский районный суд Киева снял с Шария заочный арест и отменил требование о его розыске и экстрадиции на Украину, постановив вернуть дело на доследование.

Победивший на выборах президента в апреле 2019 года Владимир Зеленский на следующий же день после инаугурации подписал указ о досрочном прекращении работы Верховной рады и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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