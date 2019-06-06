{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский не нашел оснований в петиции за собственную отставку

Украинский лидер предложил инициаторам петиции потребовать у депутатов Рады скорейшего голосования за проект закона об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не нашел оснований в петиции за его собственную отставку, которая набрала необходимые по закону для рассмотрения 25 тыс. голосов.

На эту тему

"Согласно действующему законодательству должен ответить на ваше обращение и требование, - написал он в своем ответе. - Конституция Украины четко определяет условия, при которых президент страны должен покинуть свой пост. Это - отставка, невозможность исполнять свои полномочия по состоянию здоровья, смещения с поста в порядке импичмента и смерть. По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу". Зеленский также отметил, что не может пренебречь волей 73% избирателей, проголосовавших за него во втором туре выборов.

Вместо этого украинский президент предложил инициаторам петиции за его отставку потребовать у депутатов Верховной рады скорейшего голосования за инициированный им проект закона об импичменте президента.

"Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законно, а главное - реальным способом", - заключил Зеленский.

Сразу же после вступления нового президента в должность на его сайте были зарегистрирована петиция о его отставке. Ее инициаторы обвиняли Зеленского в отсутствии конкретного плана развития страны.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Финский парламент одобрил кандидатуру Антти Ринне на пост нового премьера Финляндии
За его кандидатуру было отдано 111 голосов из 200
Читать полностью