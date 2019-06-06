Замглавы МИД Италии: Рим будет принимать самостоятельные решения по Венесуэле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Италия не намерена менять позицию о непризнании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо под влиянием США. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано на полях Петербургского международного экономического форума.

"Италия взаимодействует с традиционными партнерами, включая Соединенные Штаты, но мы также оставляем за собой право принимать самостоятельные решения в интересах своей политики и в интересах разных народов, - сказал он, комментируя недавние контакты между помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и вице-премьером Италии Луиджи ди Майо. - И поэтому мы данный вопрос хотим решить сами".

Дипломат отметил, что главная цель Италии в венесуэльском кризисе - не допустить эскалации обстановки и помочь сторонам выйти на политический диалог. "Благодаря своей позиции Италия стала лидером общеевропейского действия, которое хочет избежать самовоздвижения Гуайдо на пост президента и открыть политический путь для решения проблемы. Нам удалось создать европейскую контактную группу, чтобы способствовать встречам между представителями правительства и Национальной ассамблеи Венесуэлы", - указал он.

"Мы очень надеемся, что Соединенные Штаты также будут поддерживать этот подход и приглашаем также российскую сторону его поддержать, потому что мы считаем, что это единственный мирный путь к новым президентским выборам", - добавил Ди Стефано.

23 января этого года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Италия Гуайдо президентом не признала.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.