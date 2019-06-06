Президент Болгарии заявил, что София намерена развивать отношения с Москвой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Являясь членом ЕС и НАТО, Болгария намерена развивать отношения с Россией, даже несмотря на сложности на внешнеполитической арене. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев в ходе беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Болгария, как вам известно, член Европейского союза и НАТО, но это не исключает развития интенсивных отношений с РФ и в такой, более сложной обстановке, таких условиях. Я считаю, что конструктивный диалог и конструктивное сотрудничество - это ключ к мирной и благополучной Европе", - сказал он.

"Наша вторая встреча, господин президент, за такой короткий период - это четкий сигнал новой динамики в наших двусторонних отношениях, основывающихся на глубоких исторических, культурных и духовных связях. Это сигнал к тому, что обе стороны хотели бы развивать эти отношения интенсивно, конструктивно, на взаимовыгодной основе", - отметил болгарский лидер.

По словам Радева, у Болгарии и РФ исключительно хорошие отношения в сферах науки, культуры, образования, туризма. Две страны являются стратегическими партнерами в сфере энергетики, где существует потенциал углубления сотрудничества. "Как вам известно, мы приобрели два российских реактора, это предполагает наличие места для России в строительстве будущей атомной электростанции, независимо от того, кто будет победителем в тендере на выбор стратегического инвестора", - отметил президент Болгарии.

В сфере газовых поставок и транзита также существует многолетнее партнерство. Радев высказал намерение ознакомить Путина более подробно с тем, как Болгария продолжает модернизировать и расширять газотранспортную систему, с планами создания газового распределительного центра, газовой биржи. Появляются новые возможности поставок российского газа в Болгарию, в Центральную Европу, отметил он.