Макрон заявил, что у Франции и США схожие цели в отношении ядерной программы Ирана

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Франция и США разделяют цели в отношении ядерной программы Тегерана. Об этом сообщил в четверг французский лидер Эмманюэль Макрон перед началом переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Кане (регион Нормандия). Его выступление транслировали местные телеканалы.

"У нас четыре цели, по которым мы должны работать вместе", - сказал Макрон, отвечая на вопросы журналистов. Среди них он назвал "отсутствие у Ирана доступа к ядерному оружию, свертывание деятельности в баллистической сфере, нормализация ситуации в регионе и важнейшая цель - мир".

Макрон отметил, что необходимо начать новые переговоры, чтобы обеспечить эти цели.

В мае 2018 года Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а в ноябре восстановил антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. Соглашение пяти постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германии было заключено с Ираном в 2015 году. Оно ограничивало ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних мер США и ЕС.

В минувшем месяце президент Ирана Хасан Роухани заявил об официальном приостановлении с 15 мая выполнения Тегераном части своих обязательств по ядерной сделке в ответ на односторонний выход из нее США и на то, что участники СВПД не выполняют свои обязательства. 20 мая Иран объявил об увеличении в четыре раза степени обогащения низкообогащенного урана.