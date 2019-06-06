Замглавы МИД: Италия приглашает РФ, США и Египет к поиску путей прекращения огня в Ливии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Италия приглашает все заинтересованные стороны предпринять усилия по прекращению огня под Триполи в Ливии, чтобы затем можно было возобновить диалог о проведении там выборов. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано на полях Петербургского международного экономического форума.

"Значимость конференции в Палермо [в ноябре 2018 года] была в том, чтобы собрать за одним столом все стороны ливийского конфликта, то есть фельдмаршала [Халифу Хафтара], [премьер-министра Правительства национального согласия] Фаиза Сараджа и различных представителей ливийского общества, - сказал он. - Мы всегда говорили, что это было просто начало нового процесса, который должен был завершиться выборами в Ливии. Но, к сожалению, мы видим, как все достигнутые договоренности просто разрушились из-за военных действий генерала Хафтара против Триполи".

В результате, продолжил дипломат, работу по мирному урегулированию надо начинать заново, но прежде чем думать о проведении новой общеливийской конференции, необходимо добиться прекращения огня. "Мы должны достичь этого согласия вместе с заинтересованными сторонами, вместе с Россией, Египтом, США и Евросоюзом. Поэтому мы приглашаем все стороны присоединиться к этому процессу", - добавил Ди Стефано.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА).

4 апреля ее командующий фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 4 апреля в результате боев погибло 607 человек и не менее 3621 пострадало.