На Украине состоялся съезд объединенной "Оппозиционной платформы - За жизнь"

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. представителей оппозиционных сил собрались в четверг на объединительный съезд партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Об этом сообщила в пресс-служба политической партии.

"Болеe 1,5 тыс. делегатов, сторонников и активистов политической силы приехали со всех регионов Украины. Главной задачей партии съезд определил победу на внеочередных парламентских выборах", - говорится в сообщении.

Основатель партии Вадим Рабинович подчеркнул, что оппозиция объединилась перед парламентскими выборами "ради достижения мира на Украине". "Мы объединились ради мира. Мы остановим тарифный геноцид. Мы установим мир в Донбассе. С нами миллионы украинцев", - сказал он.

Сопредседатель партии Юрий Бойко в ходе своего выступления заявил, что именно "Оппозиционная платформа - За жизнь" имеет четкий план по достижению миру в Донбассе и восстановлению стабильности в стране. "Мы принесем в страну мир, улучшим жизнь людей, восстановим стабильность, потому что мы знаем, как это делать, в отличие от многих", - отметил он.

В ходе съезда была представлена первая десятка кандидатов в депутаты и объявлено, что будущим кандидатом на пост премьера от партии будет Юрий Бойко. В список также вошли Вадим Рабинович, глава политсовета партии Виктор Медведчук, депутаты Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Нестор Шуфрич, Василий Нимченко, Сергей Ларин, Сергей Дунаев и Тарас Козак.

На прошлой неделе Рабинович заявлял, что представители расколовшейся украинской оппозиции пытаются договориться о том, чтобы вновь вместе пойти на досрочные парламентские выборы. Он выразил уверенность, что все действительно оппозиционные политики должны начать думать в первую очередь об интересах украинцев. Политик также пригласил к активному сотрудничеству и руководителей крупнейших городов Украины.

Согласно данным последнего опроса Киевского международного института социологии, "Оппозиционная платформа - За жизнь" по популярности пока проигрывает только "Слуге народа" (25,9%), набирая 15,7% и опережая "Блок Петра Порошенко" (13,9%) и "Батькивщину" (12,1%). У Александра Вилкула и его "Оппозиционного блока" всего 3,4%.