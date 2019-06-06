Кучма: политические пункты "Минска-2" будут выполнены после пунктов о безопасности

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Леонид Кучма заявил, что Киев готов выполнить политические пункты Минских соглашений после того, как будут реализованы пункты по обеспечению безопасности в регионе.

"Политические проблемы - выборы и так далее - могут быть выполнены только тогда, когда будут выполнены первые три пункта минских соглашений. Это прекращение огня, отведение вооружений и отведение войск, - заявил он в четверг, комментируя итоги состоявшейся накануне встречи контактной группы в Минске. - Но, как вы знаете, сегодня все эти три проблемы топчутся на месте".

По его словам, проблем накопилось действительно очень много. "Это вода, электроэнергия, связь, - продолжал Кучма. - Когда я услышал вчера все это от руководителя подгруппы по экономике, то мне стало не по себе. А чем же мы все время занимались?"

"Но вчерашнее совещание мне понравилось, - отметил он, - тон нашего разговора как в рабочих подгруппах, так и на общем совещании. Появилось ощущение, что есть желание что-то делать, сдвинуть с места все эти проблемы, которые на сегодня существуют".