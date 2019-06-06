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Замглавы МИД: Италия хотела бы участвовать в работе нормандского формата

Евросоюз может играть более весомую роль в выполнении минских соглашений, уверен Манлио Ди Стефано

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Италия выступает за расширение европейского участия в работе по урегулированию ситуации на Украине и сама готова присоединиться к усилиям, которые уже предпринимают Германия и Франция. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На основании первых слов нового президента Украины мы считаем, что есть перспективы возобновления диалога, чтобы сбалансировать ситуацию, - сказал он. - Мы также полагаем, что Евросоюз может играть большую, чем сейчас, роль в выполнении минских соглашений, возможно, участвовать в мониторинге их выполнения, чем пока занимаются только Франция и Германия".

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что Италия также хотела бы участвовать в такой работе в рамках нормандского формата, Ди Стефано ответил утвердительно. Он напомнил, что снятие санкций с Россией закреплено в программе правительства Италии, пришедшего к власти в 2018 году, но прежде, чем это произойдет, должны быть выполнены минские соглашения.

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