Премьер Украины начал предвыборную агитацию

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман идет на выборы с новой партией "Украинская стратегия". Об этом свидетельствует предвыборный ролик главы правительства "Украинская стратегия".

"Нас не 73% - молодых, прогрессивных и смелых. Нас не 25% - опытных и тех, кто готов к решительным действиям. Мы все нужны друг другу. Нас 100% тех, кто хочет, чтобы Украина была успешной", - говорит Гройсман в видеоролике.

При этом премьер-министр утверждает, что он знает, как сделать страну успешной. "Я знаю, как это сделать", - заверил Гройсман, добавив, что это - "Украинская стратегия".

Ранее Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой "Украинская стратегия", не объединяясь с партией "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко. "Такие предложения были от [бывшего] президента. Я принял решение: буду идти самостоятельно. И это решение для меня является окончательным", - заявил Гройсман, добавив, что они с Порошенко "просто разные".

Министр Кабинета министров Александр Саенко не исключил, что в команду Гройсмана могут войти несколько представителей действующего правительства.

23 мая указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля вступил в силу. С 24 мая в стране начался избирательный процесс. Внеочередные парламентские выборы пройдут по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему (225 депутатов избираются по пропорциональной системе и 225 - по мажоритарной) и закрытые партийные списки.