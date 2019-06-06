Пашинян прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его самолет совершил посадку в аэропорту Пулково.

Кадры встречи премьера Армении распространил телеканал "Россия-24".

Пашинян примет участие в пленарном заседании форума на тему "Формируя повестку устойчивого развития". Запланирована его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, а также переговоры с лидерами других стран, главами правительств и международных организаций. Премьер Армении также проведет встречу с представителями армянской общины Санкт-Петербурга и даст пресс-конференцию.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.