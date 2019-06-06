Кучма отрицает факт экономической блокады Донбасса

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма не признает, что Киев вводил блокаду Донбасса. Так он прокомментировал сделанное накануне свои заявления об инициативе отмены экономической блокады.

"Донбасс не находится в экономической блокаде, есть только утвержденное СНБО [Советом национальной безопасности и обороны Украины] временное ограничение на перемещение товаров, - заявил он на брифинге, который транслировал украинский "5 канал". - Нет никакой экономической блокады. Почитайте решение СНБО и затем указ [экс-президента Украины Петра] Порошенко. Это временное запрещение на перемещение грузов через линию соприкосновения. Какая это блокада? Мы хорошо знаем, что сотни, тысячи людей пересекают контрольные пункты. 50 кг каждому разрешается нести с собой", - сказал Кучма.

В среду после очередной встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что контактная группа на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе. "Это предложение было сделано Леонидом Кучмой, - сказал Сайдик. - Оно было поддержано и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение заседания экономической подгруппы в следующий раз".

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко предупредил, что торговля с предприятиями на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей будет подпадать под статью Уголовного кодекса о финансировании терроризма.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладало русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали силовую операцию в Донбассе. Одновременно Киев ввел полную блокаду региона, были прерваны все экономические связи, прекращены социальные выплаты жителям неподконтрольных территорий, на линии соприкосновения введена пограничная система пропуска.

Обмен пленными

Россияне, удерживаемые Украиной и попавшие в декабре 2017 года в список на обмен пленными с Донбассом, могут быть переданы непосредственно России, сообщил Кучма. "Когда в декабре 2017 года было последнее освобождение, то в украинских списках было 23 россиянина", - напомнил Кучма. По его словам, уже было согласовано, что эти люди будут освобождены. Но в последний момент украинская сторона отказать их освободить.

"С юридической точки зрения это правильно, - считает Кучма. - Мы должны передать их российской стороне".

Представитель Киева признал, что обмен пленными приостановился, но необходимо, по его словам, "встречаться, обсуждать" возможность освобождения удерживаемых лиц. "Президент понимает, что должны быть какие-то шаги с двух сторон. Я все время говорю, что движение должно быть с двух сторон. Это сложная проблема, в том числе по морякам. Я также считаю, что по морякам [арестованным за нарушение госграницы РФ в результате инцидента в Керченском проливе] тоже будут обязательно подвижки, давайте немного подождем", - сказал он.

В декабре 2017 года во время последнего крупного обмена пленными между украинской стороной и Донецкой и Луганской народными республиками в списки на обмен были включены удерживаемые Киевом 23 россиянина. Однако в последний момент украинская сторона отказалась их освобождать. Позднее представители Украины предлагали передать их только в обмен на украинцев, осужденных и отбывающих наказание в РФ.