Спецпредставитель генсека ООН сообщил о росте активности ИГ в Ливии

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Активность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ливии повысилась с началом наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) на Триполи. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе.

"Я обеспокоен этим. В Ливии всегда были атаки со стороны ИГ, но в среднем раз в три-четыре месяца. С 4 апреля ИГ совершило четыре атаки, что превышает обычный уровень", - сказал он.

"Мы с беспокойством наблюдаем, что те, кто воевал с террористами с обеих сторон, сейчас воюют друг с другом. И это предоставляет террористам гораздо больше возможностей, чтобы вновь укрепиться в Ливии", - добавил собеседник агентства.

4 апреля командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи с целью, по его словам, ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь премьер заседающего в столице Правительства национального согласия Фаиз Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Все это время на окраинах Триполи не прекращаются бои, в которых используются авиация, системы залпового огня и тяжелая артиллерия. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате боев погибли 607 человек и не менее 3621 пострадали.