Bloomberg: посол США в Малави пострадала от слезоточивого газа во время протестов

ТАСС, 6 июня. Посол США в Малави Вирджиния Палмер пострадала из-за применения полицией слезоточивого газа в ходе протестов в столице страны - городе Лилонгве. Об этом в четверг со ссылкой на представителя оппозиционной Партии конгресса Малави сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, инцидент произошел во время встречи посла с председателем партии Лазарусом Чаквера. "Нам удалось быстро увезти нашего лидера и американского посла, когда началась сумятица после применения слезоточивого газа", - цитирует представителя агентство. Отмечается, что глава оппозиции также пострадал в результате инцидента.

Протестующие выступали против итогов выборов 27 мая, в результате которых был переизбран на второй срок президент Малави Питер Мутарики.