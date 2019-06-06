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Bloomberg: посол США в Малави пострадала от слезоточивого газа во время протестов

По данным агентства, инцидент произошел во время встречи Вирджинии Палмер с председателем оппозиционной Партии конгресса

ТАСС, 6 июня. Посол США в Малави Вирджиния Палмер пострадала из-за применения полицией слезоточивого газа в ходе протестов в столице страны - городе Лилонгве. Об этом в четверг со ссылкой на представителя оппозиционной Партии конгресса Малави сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, инцидент произошел во время встречи посла с председателем партии Лазарусом Чаквера. "Нам удалось быстро увезти нашего лидера и американского посла, когда началась сумятица после применения слезоточивого газа", - цитирует представителя агентство. Отмечается, что глава оппозиции также пострадал в результате инцидента.

Протестующие выступали против итогов выборов 27 мая, в результате которых был переизбран на второй срок президент Малави Питер Мутарики.

Теги
МалавиСШАМутарика, Питер Артур
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