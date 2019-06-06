Антикоррупционное бюро обвинило КС Украины в узаконивании хищений средств госпредприятий

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) назвало решение Конституционного суда страны, которым у ведомства было отнято право оспаривать сомнительные сделки в суде, узакониванием разворовывания средств госпредприятий. Об этом сказано в сообщении НАБУ в Twitter.

"КС узаконил разворовывание средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулировать незаконные соглашения. Это решение - в интересах организаторов коррупционных схем, а не Украины", - сказано в сообщении. Ведомство пообещало предоставить позже свою развернутую позицию по этому вопросу.

КС по иску "Запорожского завода ферросплавов" (принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому) 5 июня вынес решение, которым признал несоответствующим конституции страны право НАБУ оспаривать в суде соглашения между субъектами хозяйствования. Суд постановил, что соответствующее положение закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" утрачивает действие.

По данным украинских СМИ, за предыдущие четыре года НАБУ расторгло в судах 92 сделки, которые ведомство посчитало коррупционными. Если из-за утраты полномочий эти сделки будут вновь восстановлены, то убытки государства могут составить около 7 млрд гривен ($260 млн), отметили в НАБУ.