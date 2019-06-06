Зеленский ответил на петицию об отставке главы администрации президента Украины

"Глава администрации президента Украины осуществляет общее руководство администрацией президента, направляет ее деятельность на эффективное обеспечение осуществления президентом определенных конституцией полномочий. Глава администрации президента назначается на должность и освобождается от должности президентом", - говорится в ответе Зеленского, опубликованном в четверг на сайте главы государства.

Электронная петиция об отставке Богдана была зарегистрирована 23 мая. Через два дня она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Минюст Украины 23 мая запросил данные о люстрационной проверке главы администрации Зеленского. По данным ведомства, Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не может занимать эту должность. Сам Богдан в тот же день заявил, что считает включение себя в списки на люстрацию "абсолютно несправедливым", так как ранее разоблачил коррупционную схему, в которой был задействован один из авторов этого закона.

В пятницу в пресс-службе украинской организации "Общественный люстрационный комитет" сообщили о подаче судебного иска против главы государства. Зеленского обвинили в нарушении закона о люстрации при назначении Богдана. В иске отмечается, что Богдан с февраля 2010 года по февраль 2014 "занимал люстрационную должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики".