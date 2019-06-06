В ДНР выразили недоумение в связи с отказом Киева огласить "дорожную карту" по Донбассу

ДОНЕЦК, 6 июня. /ТАСС/. Администрация президента Украины Владимира Зеленского своим отказом обнародовать имеющийся план по урегулированию конфликта в Донбассе игнорирует возможные пути достижения мира и не позволяет представителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) понять позицию украинской стороны. Об этом в четверг сообщил руководитель фракции "Донецкая Республика" в Народном совете ДНР Валерий Скороходов.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о наличии некоей "дорожной карты" по минским переговорам, которая якобы не может быть обнародована в ближайшее время по соображениям безопасности.

"Что она вкладывает в это понятие ["дорожная карта"], для всех осталось загадкой. Госпожа Мендель также сообщила о неких инцидентах, связанных с блокировкой инициатив Зеленского другой стороной. Какой именно, она не уточнила. Если под стороной имела в виду Донбасс, возникает вопрос: когда были первые инициативы, и что конкретно наши представители заблокировали?" - цитирует Скороходова Донецкое агентство новостей.

Руководитель фракции отметил, что Киев тянет время и уклоняется от выполнения обязательств. "Мне сложно представить, что такого особенного может предложить господин Зеленский. Ведь решение конфликта лежит на поверхности: прекратить обстрелы и приступить к выполнению комплекса мер", - подчеркнул он.

В Минске 5 июня прошла первая после смены президента на Украине встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны. Помимо самой контактной группы, заседания проводили участники подгруппы по безопасности, по экономическим, гуманитарным и политическим вопросам.